Окская судоверфь провела модернизацию буксира «Навашино»

Навашино, Нижегородская область, , 07:46 — REGNUM Специалисты Окской судоверфи (Нижегородская область) завершили модернизацию буксира «Навашино», используемого в производственном процессе, сообщила пресс-служба предприятия.

В ходе работ буксир оснащён двумя дизельными двигателями общей мощностью 516 кВт. На предприятии судно используется для перемещения строящихся судов к достроечной стенке, а готовых судов — к плавающему пирсу для прохождения швартовных испытаний. Отмечается, что модернизация позволит повысить безопасность транспортировки судов к месту передачи заказчику и значительно сократить время буксировки.

Объем инвестиций в проект составил 9 млн рублей.

Окская судоверфь — судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основным направлением деятельности судоверфи является выпуск нефтеналивных и сухогрузных среднетоннажных судов смешанного плавания, контейнеровозов, специальные судов, барж. В 2015 году нижегородское предприятие стало вторым в России по объему совокупного тоннажа построенных судов.

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