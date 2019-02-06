Среда, 6 Февраля 2019 года
08:00:05 МСК

Окская судоверфь провела модернизацию буксира «Навашино»

Экономика

Производственное судно получило два двигателя общей мощностью 516 кВт

Окская судоверфь провела модернизацию буксира «Навашино»
Буксир

Навашино, Нижегородская область, 6 февраля 2019, 07:46 — REGNUM  Специалисты Окской судоверфи (Нижегородская область) завершили модернизацию буксира «Навашино», используемого в производственном процессе, сообщила пресс-служба предприятия.

В ходе работ буксир оснащён двумя дизельными двигателями общей мощностью 516 кВт. На предприятии судно используется для перемещения строящихся судов к достроечной стенке, а готовых судов — к плавающему пирсу для прохождения швартовных испытаний. Отмечается, что модернизация позволит повысить безопасность транспортировки судов к месту передачи заказчику и значительно сократить время буксировки.

Объем инвестиций в проект составил 9 млн рублей.

Окская судоверфь — судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основным направлением деятельности судоверфи является выпуск нефтеналивных и сухогрузных среднетоннажных судов смешанного плавания, контейнеровозов, специальные судов, барж. В 2015 году нижегородское предприятие стало вторым в России по объему совокупного тоннажа построенных судов.

Читайте также: Окская судоверфь получила патент на понтонные переправы нового типа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судостроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить