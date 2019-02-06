Путин встретится с победителями конкурса «Немалый бизнес»

Москва, , 07:42 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин встретится с победителями национальной премии «Немалый бизнес — 2019», сообщается на сайте Кремля.

На встречу в Кремль приглашены победители в шести номинациях. Это предприниматели малого и среднего бизнеса России в возрасте до 40 лет.

Отмечается, что премия «Немалый бизнес» была учреждена в декабре 2018 года по инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Заявки на участие в конкурсе подали 25 тыс. участников.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании форума «Деловой России».

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