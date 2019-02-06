Китай списал большую часть долга Камеруна

Яунде, , 07:46 — REGNUM Встреча видного китайского дипломата Ян Цзечи и президента Камеруна Пола Бийя в столице Камеруна Яунде в прошлом месяце прошла незамеченной для СМИ, сообщает CNN Africa.

На этой встрече Китай списал значительную часть долга Камеруна.

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин на прошлой неделе прокомментировал ситуацию: «Китай согласился списать беспроцентный межгосударственный долг, который Камерун не смог выплатить к концу 2018 года».

По информации Международного валютного фонда, размер списанного долга Китаю эквивалентен 78,4 миллионам долларов США. Общий внешний долг Камеруна составляет 10 миллиардов долларов США, треть этой суммы принадлежит Китаю.

Напомним, в 2001 году Китай уже простил Камеруну долг в размере 34 миллиона долларов США, в 2007 — 32 миллиона долларов США, в 2010 — 30 миллионов долларов США.