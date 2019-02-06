Тюменский индустриальный университет подготовит специалистов для Газпрома

Тюмень, , 07:32 — REGNUM Компания «Газпром геологоразведка» и Тюменский индустриальный университет (ТИУ) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит осуществлять подготовку специалистов высшей научной квалификации и реализовать ряд совместных проектов, сообщила пресс-служба предприятия.

Соглашение подписано сроком на пять лет. Отмечается, что, кроме подготовки специалистов и повышения квалификации персонала «Газпром геологоразведка», ТИУ примет участие в организации и проведении совместных научных конференций и симпозиумов, подготовке научных монографий, публикаций, статей, разработке инновационных технологий с целью их применения в деятельности компании.

Как пояснил генеральный директор по управлению персоналом и правовым вопросам ООО «Газпром геологоразведка» Владимир Балановский, опорный вуз является признанной в профессиональном сообществе «кузницей» кадров для нефтегазового комплекса страны.

«Совместно мы реализуем научные проекты, проводим творческие и волонтерские акции, поддерживаем начинания студенческих организаций. А наши специалисты входят в преподавательский состав вуза и регулярно выступают в качестве экспертов в его инновационных проектах», — пояснил представитель предприятия.

«Газпром геологоразведка» — дочернее предприятие Газпрома, специалисты которого выполняют весь комплекс геологоразведочных работ по поиску новых месторождений и залежей углеводородов на суше и шельфе России, а также ведут доразведку запасов на уже открытых месторождениях.

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