Москва, 6 февраля 2019, 07:28 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании форума «Деловой России», сообщается на сайте Кремля.
На форум съехались более 1500 участников — представители министерств и ведомств, главы субъектов РФ, владельцы крупных российских компаний.
Главная тема форума — роль бизнеса в реализации национальных целей, поставленных перед страной в майском Указе президента в 2018 году.
Также будут рассмотрены вопросы развития предпринимательства, подготовки кадров для российских предприятий и др.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его поручить правительству четко определить в Налоговом кодексе термин «экспорт услуг».
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