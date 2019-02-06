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Путин примет участие в заседании форума «Деловой России»

Экономика

На форум съехались более 1500 участников

Москва, 6 февраля 2019, 07:28 — REGNUM  Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании форума «Деловой России», сообщается на сайте Кремля.

На форум съехались более 1500 участников — представители министерств и ведомств, главы субъектов РФ, владельцы крупных российских компаний.

Главная тема форума — роль бизнеса в реализации национальных целей, поставленных перед страной в майском Указе президента в 2018 году.

Также будут рассмотрены вопросы развития предпринимательства, подготовки кадров для российских предприятий и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его поручить правительству четко определить в Налоговом кодексе термин «экспорт услуг».

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