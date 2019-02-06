В Гамбурге состоялся «День экономики Казахстана»

Гамбург, Германия, , 07:25 — REGNUM Посол Казахстана в Германии Болат Нусупов и представители бизнес-сообщества ФРГ обсудили инвестиционное и транспортно-логистическое сотрудничество с перспективой запуска совместных проектов, сообщает 6 февраля агентство «Казинформ» со ссылкой на МИД Казахстана.

5 февраля в Гамбурге прошел «День экономики Казахстана», в котором приняли участие представители совета немецкой инициативы Шелковый путь (BVDSI) и торговой палаты Гамбурга. В рамках мероприятия также прошел бизнес-форум.

Основной темой мероприятия стали перспективы наращивания экономического и транспортно-транзитного потенциала Казахстана со всеми странами, расположенными вдоль Шелкового пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года казахстанская компания KTZ Express впервые отправила контейнерный поезд с грузом японской компании из китайского города Сиань в немецкий Дуйсбург.

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