Раздача «просрочки» нуждающимся обернётся лишь фарсом и показухой

Якутск, , 07:20 — REGNUM Жители России действительно бедствуют, но для изменения этой ситуации нужны действенные меры, а не пустой законопроект о бесплатной раздаче просроченных продуктов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя инициативу депутата Госдумы РФ Сергея Вострецова поощрять магазины за снабжение нуждающихся продуктами, до истечения срока годности которых остались хотя бы сутки.

Читайте также: «Просрочка» для народа: вроде бы дело благое, но попахивает от него дурно

«Госдума превратилась в непонятную государственную структуру с высокой заработной платой, которую они не забывают себе повышать. Предлагаемые ею в последнее время законы — это просто издевательство над народом! Вот и это предложение — лоббирование интересов крупных торговых компаний и сетей, которые и так торгуют просроченным продуктом и товарами под видом акций. Предлагаемый закон лишь сделает это легальным бизнесом, а раздача продуктов нуждающимся обернётся лишь фарсом и показухой», — опасается Юрий Данилов.

При этом эксперт уверен, что помощь жителям России нужна, но не такая.

«Народ действительно уже бедствует. Об этом свидетельствует явное увеличение числа попрошаек и бездомных. Наверное, наши депутаты живут так далеко и высоко, что не могут видеть это. Горько и больно, господа!» — сказал Юрий Данилов.

Читайте также: «Не справляемся с этой жизнью»: пенсионеры Красноярска питаются просрочкой

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением открывать в магазинах специальные отделы с бесплатными продуктами, у которых срок годности истекает хотя бы через сутки, выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Он назвал кощунством порядок выбрасывать не проданные продукты с истёкшим сроком годности на помойки и готов внести в федеральный парламент законопроект с целью внедрить бесплатную раздачу почти просроченных продуктов.

«Такие торговые компании надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы. Но это обязательно должна быть не разовая акция, а постоянная», — цитирует Вострецова «Российская газета».