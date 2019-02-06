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Новостной фон говорит в пользу роста цен на нефть

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 6 февраля

Москва, 6 февраля 2019, 07:13 — REGNUM  Цена нефти смеси Brent на бирже ICE в Лондоне 5 февраля довольно сильно упала. Несмотря на робкие утренние попытки роста, цена не смогла удержаться и пошла вниз. К вечеру вторника баррель подешевел на 0,8% до $62,17, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Несмотря на то, что фундаментальные факторы и новостной фон говорят в пользу роста цены на нефть, похоже, что чисто технически «быки» считают, что нефть забралась слишком высоко, и пока не готовы возобновлять игру на повышение. Скорее всего, на них негативно влияет неопределенность вокруг переговоров Китая и США.

Кроме того, в США готовится размещение новых выпусков гособлигаций, что вызовет спрос на доллар и, соответственно, может привести к бегству из рисковых активов, в том числе фьючерсов.

Цена на нефть Brent, если в ближайшие дни не сможет подняться снова до $63 за баррель и закрепиться не ниже этой отметки, впоследствии может снизиться до $61 за баррель. Прогноз по цене на нефть на сегодня, 6 февраля, не выходит за рамки $61−63 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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