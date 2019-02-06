Камчатке к рыбному изобилию не хватает холодильников и портов

Петропавловск-Камчатский, , 05:50 — REGNUM Почти 7 млрд рублей поступило в бюджет Камчатского края от предприятий рыбохозяйственного комплекса. Улов рыбаков полуострова впервые за всю историю научных наблюдений превысил 1,5 млн тонн. В общероссийском объёме вылова доля Камчатки — 30%. Только тихоокеанского лосося в ходе летней и осенней путины удалось добыть почти 500 тыс. тонн. Однако богатейшая путина высветила ряд серьёзных проблем — рыбакам Камчатки не хватает холодильных мощностей для хранения улова и специализированных портов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Врио замминистра рыбного хозяйства региона Владимир Давыдов в ходе публичного отчета о работе рыбохозяйственного комплекса Камчатки рассказал, что справиться с такими подходами лосося рыбакам помогла созданная за последние годы береговая перерабатывающая инфраструктура. За 10 лет построены и модернизированы 22 высокотехнологичных рыбоперерабатывающих завода, 4 из них — в 2018 году.

Отметил Давыдов также и то, что богатейшая путина высветила ряд острейших проблем рыбопромышленного комплекса.

«Из-за недостатка холодильных мощностей нашим рыбакам пришлось отправить часть улова на хранение в Китай и Южную Корею. Сейчас ведутся переговоры с бизнесом, думаю, рыбаки и сами поняли, что создание холодильных мощностей — выгодное вложение. В дальнейшей перспективе проблемы хранения рыбопродукции должна решить организация поставок по Северному морскому пути», — добавил врио замминистра.

Во время путины был зафиксирован рост стоимости хранения камчатских уловов в соседних субъектах ДФО. Тем не менее, по словам Владимира Давыдова, богатые уловы стали причиной снижения цен на рыбопродукцию. Камчатские предприятия открывают свои торговые точки, где рыба продаётся с минимальной наценкой. Сейчас на полуострове таких точек работает более 20.

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Необходимы Камчатке и специализированные рыбные порты.

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина — 2018 принесла рыбакам Камчатки большие уловы и высветила множество проблем. На протяжении всего хода лососей местные жители выкладывали в сеть фото‑ и видеоматериалы, из которых следовало, что тонны ценного ресурса выбрасывают в леса, на поля, на дороги и берега полуострова. Жители камчатских посёлков жаловались на то, что задыхаются от смрада гниющих рыбных отходов, которые нерадивые рыбопромышленники выбрасывали в окрестности населённых пунктов в нарушение всех санитарных норм и правил. Депутат ГД РФ, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал власти Камчатки навести порядок в сфере обращения с отходами рыбопереработки. В противном случае он не исключил вспышки инфекционных болезней.