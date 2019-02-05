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Фондовый рынок США не дождался послания Трампа

Экономика

Все основные индексы Уолл-стрит закончили торги в плюсе

Нью-Йорк, США, 5 февраля 2019, 23:47 — REGNUM  Фондовый рынок США провел день в ожидании послания Дональда Трампа, но так и не дождался — обращение президента США «О положении страны» (State of the Union address) было отложено, 5 февраля передает агентство Reuters.

Тем не менее все основные индексы Уолл-стрит закончили торги в плюсе благодаря оптимистичным корпоративным отчетам.

К окончанию торгов индекс Dow Jones вырос на 164,37 пункта (0,65%), до 25 403,74 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,64 пункта (0,39%), до 2735,51 пункта, индекс Nasdaq вырос на 51,44 пункта (0,70%), до 7398,97 пункта.

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