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Fiat Chrysler отзывает 882 тыс. пикапов по всему миру

Экономика

Отзыв касается пикапов 2013 — 2017 и 2019 модельного года

Вашингтон, 5 февраля 2019, 22:38 — REGNUM  Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles сообщает об отзыве 882 тыс. пикапов по всему миру, 5 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению компании, отзыв касается 660 тыс. пикапов Ram 2500 и Ram 3500 2013 — 2017 модельных годов, в том числе 574 тыс. в США. Автомобили могут иметь неисправности рулевого управления.

Также по всему миру будут отозваны 222 тыс. пикапов Ram 1500 2019 года из-за возможных проблем с тормозами.

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Автопром
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