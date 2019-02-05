Fiat Chrysler отзывает 882 тыс. пикапов по всему миру

Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles сообщает об отзыве 882 тыс. пикапов по всему миру, 5 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению компании, отзыв касается 660 тыс. пикапов Ram 2500 и Ram 3500 2013 — 2017 модельных годов, в том числе 574 тыс. в США. Автомобили могут иметь неисправности рулевого управления.

Также по всему миру будут отозваны 222 тыс. пикапов Ram 1500 2019 года из-за возможных проблем с тормозами.

Читайте также: Hyundai отзывает 79000 дизельных автомобилей