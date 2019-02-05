Пушков: Порошенко сам целенаправленно довёл украинцев до бедности

Москва, , 22:26 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, возложившего на Россию ответственность за низкое благосостояние украинских граждан.

«Порошенко сам и виновен в бедности украинцев», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков подчеркнул, что не Россия закрывала свой рынок для украинских товаров, а сам Киев «упорно и целенаправленно рвал торгово-экономические связи с Россией, чем нанес огромный ущерб украинской экономике».

«Порошенко даже гордился: мол, всё разорвали! Он за это и в ответе», — добавил Пушков.

Напомним, ранее сегодня Пётр Порошенко заявил, что в крайне низком благосостоянии украинцев виновата Россия. По его словам, Москва в «один миг» закрыла рынки для украинских товаров, из-за чего рухнула экономика Украины.

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