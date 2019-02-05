Министр строительства Замбии арестован по обвинению в коррупции

Лусака, , 22:05 — REGNUM Министр инфраструктуры и строительства Замбии Рональд Читотела арестован по обвинению в коррупции, 5 февраля передает агентство Reuters.

Антикоррупционная комиссия Замбии заявляет, что министр обвиняется в сокрытии имущества, приобретенного на доходы от преступной деятельности и зарегистрированного на имя другого лица.

В случае, если обвинение против Читотела будет доказано в суде, министру грозит до пяти лет лишения свободы.

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