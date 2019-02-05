В чувашской Шумерле хотят продать комплекс социально значимого имущества

Чебоксары, , 21:12 — REGNUM В чувашской Шумерле в рамках банкротного дела муниципального предприятия «Теплоэнерго», производящего 75% потребляемого городом тепла, планируется продать имущество предприятия. Одним лотом предлагается приобрести «комплекс социально значимого имущества, осуществляющего горячее водоснабжения и отопление» в городе, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Конкурсный управляющий пригласил в течение 30 дней «делать оферты на приобретение социально значимого имущества» МУП «Теплоэнерго». Речь идёт о лоте №1 «Комплекс социально значимого имущества, осуществляющего горячее водоснабжения и отопление города Шумерля». В состав лота, в частности, включены здания девяти котельных с оборудованием, сетями и имуществом, три узла учёта тепловой энергии ГВС, семь зданий ЦТП (центральные тепловые пункты) с оборудованием и сетями.

Отмечается, что победителем признается лицо, предложившее в оферте наиболее высокую цену за лот. Оплата должна быть произведена в течение 30 дней со дня заключения договора.

«Обязательным условием является обязательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к тарифам и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг), обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ обязательств», — говорится, в частности, в документе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, МУП «Теплоэнерго» создано в августе 2004 года администрацией города для обеспечения потребителей теплом. Иск о банкротстве к нему был подан в конце июля 2014 года, а 9 октября в отношении МУП ввели наблюдение. По итогам внешнего управления в реестр требований входили претензии кредиторов на сумму 285 771 580,31 рубля. Решением Арбитражного суда Чувашии от 25 июля 2017 года предприятие было признано банкротом.

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