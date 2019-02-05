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Минтранс готов увеличить объемы перевозки зерна железной дорогой в порты

Экономика

И восстановить весогабаритный контроль

Минтранс готов увеличить объемы перевозки зерна железной дорогой в порты
Methem
Вагон для перевозки зерна

Москва, 5 февраля 2019, 20:23 — REGNUM  Минтранс намерен решить проблему перегруза при автоперевозках зерна, в том числе увеличив объемы транспортировки по железной дороге. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту.

«Мы на примере перевозок зерна проработаем (механизм), у нас многие порты обладают достаточно неплохой инфраструктурой железной дороги, которая позволяет эти грузы перевозить довольно успешно. Так мы и дорогу не будем разбивать, и большое количество пробок создавать», — сказал министр.

Также Дитрих пообещал вернуть на дороги контроль за большегрузным транспортом, вес которого доходит до 90 тонн. Министр отметил, что с 2019 года система весогабаритного контроля вновь будет развёрнута на трассе М4, планируется установить дополнительно 387 контрольных рамок.

В ходе заседания комитета Госдумы по транспорту депутат Владимир Синяговский («Единая Россия») предложил главе Минтранса Евгению Дитриху вернуть весогабаритный контроль и указал на проблему с качеством дороги в Новороссийск — грузовики портят полотно трассы в порт.

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Железнодорожные перевозки
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