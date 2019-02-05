Узбекистан раскрыл отчетность по природным ресурсам, золоту и драгметаллам

Ташкент, , 20:13 — REGNUM В Узбекистане снят гриф секретности с информации по запасам и ресурсам полезных ископаемых, а также распределению средств от их продажи, сообщает 5 февраля Синьхуа со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Раскрыта также финансовая отчетность соответствующих организаций и горно-добывающих комбинатов, начиная с 2013 года, выполненных по международным стандартам, а также по общему объему государственных и гарантированных государством внутренних и внешних займов. В перечень открытых данных попали и сведения о состоянии и годовых объемах золотовалютных резервов (ЗВР).

Напомним, что по данным Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам, по состоянию на конец 2011 года в Узбекистане были разведаны и открыты 63 месторождения золота; более поздние данные пока не раскрываются, однако сообщается, что объем разведанных запасов этого драгоценного металла превышает 2,5 тыс. тонн.