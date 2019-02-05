В Китае меняется структура промышленного роста

Пекин, , 20:09 — REGNUM В Китае достигнут существенный рост добавленной стоимости в продукции высокотехнологичной обрабатывающей промышленности и в создании оборудования, который в указанных отраслях составил соответственно 11,7% и 8,1%, сообщает 5 февраля Синьхуа со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

В электронной промышленности рост добавленной стоимости оказался еще выше, превысив 13%. По оценкам ведомства, эта показатели превышают данные по промышленности в целом, что говорит об ускорении смены драйверов роста в сторону современных отраслей по экономике КНР в целом.

В стране успешно реализуется целый ряд прорывных инновационных проектов: умное телевидение, производство автомобилей на новых источниках энергии и другие.

Министр промышленности и информатизации Мяо Вэй пообещал продолжить инновационное развитие в отраслях, составляющих технологический приоритет, добиваясь прорывов по ключевым технологиям и всецело развивать передовой сектор обрабатывающей промышленности.