Ещё одно предприятие тракторного концерна в Чувашии попало под наблюдение

Чебоксары, , 19:51 — REGNUM В Чувашии введена процедура наблюдения на ООО «Четра — Комплектующие и запасные части» («ЧКЗЧ»), которое входит в состав концерна «Тракторные заводы». Соответствующее решение ввёл Арбитражный суд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявление в суд о признании должника банкротом подало ООО «КТЗ». Суд удовлетворил требование общества и ввёл в отношении ЧКЗЧ процедуру банкротства — наблюдение. Временным управляющим назначен член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица» Анатолий Волобуев (г. Орёл).

Также решением суда в третью очередь реестра требований кредиторов ЧКЗЧ включены требования ООО «КТЗ» в сумме 70 918 428 980,69 рублей (в том числе 24 549 348 895,88 рублей штрафных санкций), из которых 487 212 454,56 рублей основного долга, обеспеченных залогом имущества должника.

Судебное разбирательство назначено на 30 мая 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие было зарегистрировано в ноябре 2006 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителем выступило ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». Основной вид деятельности — «торговля оптовая специализированная прочая», среди дополнительных указано 11 видов деятельности.

Напомним определением Арбитражного суда Чувашии от 15 января 2018 года в отношении агрегатного завода в Чебоксарах введено наблюдение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав концерна «Тракторные заводы» входят два десятка предприятий в ряде регионов России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Владимирской, Волгоградской и Курганской областях. Финансовые проблемы начались после того, как не был возвращён многомиллиардный кредит, который в 2011 году ей выдала группа банков. На сегодня долг по договору переуступки передан Внешэкономбанку, сумма задолженности составляет 70−90 млрд рублей, но часть долга судом уже взыскана.

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