Медведев освободил от должности главу Ростуризма

Москва, , 19:50 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Олега Сафонова от должности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба правительства России.

Как пояснили в пресс-службе, полномочия самого Ростуризма передаются в ведение Минэкономразвития. В связи с этим Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по «кадровому усилению» работы на данном направлении.

«Всё это нужно делать (развивать туристическую отрасль), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан», — сказал Медведев.

Олег Сафонов руководил Ростуризмом с января 2015 года. До этого работал финансовым директором ОАО «Центр наукоемких технологий», заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО НПК «Уралвагонзавод».

Указ о переводе Ростурима из ведения Министерства культуры в ведение Минэкономразвития в сентябре 2018 года подписал президент России Владимир Путин.