Фонд национального благосостояния РФ в январе сократился на 3,3%

Москва, , 19:36 — REGNUM Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2019 года сократился на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 февраля объём ФНБ составил 3 трлн 903 млрд 502 млн рублей, что эквивалентно 59 млрд 556 млн долларов США.

Сообщается, что на начало февраля на отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России было размещено 15 423,5 млн долларов, 13 550,6 млн евро, 2 630,4 млн фунтов стерлингов. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 581 млрд 173,3 млн рублей.

Напомним, на 1 января 2019 года объем Фонда национального благосостояния составлял 4,036 трлн рублей, или 58,097 млрд долларов США в эквиваленте.