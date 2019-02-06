Управляющие компании НПФ подали иск к судьям

Москва, , 09:00 — REGNUM Управляющие компании (УК) двух негосударственных пенсионных фондов НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» подали жалобы на судей Девятого арбитражного апелляционного суда. Они считают, что судьи неверно трактовали вопрос крупности сделок, и из-за этого управляющие компании НПФ проиграли дела по искам о выкупе акций против Объединенной вагонной компании (ОВК) в первой инстанции. Эксперты «Новостей-РФ согласны с тем, что сделки являются крупными, а ОВК злоупотребляет правом. В самих НПФ заявляют, что конфликт влияет на доходность клиентов фондов, и фонды вынуждены защищать в суде и свои права как миноритариев, и интересы застрахованных лиц.

Арбитражный суд Московского округа 19 февраля рассмотрит кассационную жалобу двух УК фондов группы «Сафмар» на постановление апелляционной инстанции по иску бывшего гендиректора ОВК к собственной компании. Ранее Роман Савушкин оспорил в суде решение общего собрания акционеров ОВК, напоминают «Новости-РФ». В своем иске он требовал признать собрание недействительным, так как сделка, которую одобрили акционеры, по его мнению, не является крупной. Суд первой инстанции, тем не менее, квалифицировал сделку как крупную, и отказал Савушкину в удовлетворении иска. Однако Девятый апелляционный арбитражный суд удовлетворил апелляционную жалобу Савушкина. Третьи лица — управляющие компании НПФ «Сафмар» и «Доверие» — подали через свою управляющую компанию кассационную жалобу на постановление суда апелляционной инстанции, а также отдельную жалобу на действия судей Девятого апелляционного арбитражного суда.

Это дело напрямую связано с другими исками — уже самих управляющих компаний — к ОВК. Пенсионные фонды через свои УК приобрели в 2015—2017 годах акции ОВК, суммарно их количество составляет сейчас 10,42%. «Мы считали, что это крайне правильная и удачная инвестиция, которая позволит фонду заработать», — отмечал представитель НПФ «Сафмар». Однако в 2018 году фонды решили выйти из актива. По его словам, «компания не выплачивала дивиденды, долговая нагрузка увеличилась».

На внеочередном собрании в марте 2018 года акционеры одобрили крупную сделку — выдачу поручительств по обязательствам дочерних компаний ОВК перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) общей суммой более 115 млрд руб., что составляет 126% стоимости активов вагонной компании. Фонды не участвовали в собрании и по законодательству получили право требовать выкупа акций. Совет директоров ОВК сначала утвердил цену выкупа 767,2 руб. за акцию, а потом отказал в выкупе, потому что, по словам ОВК, такие выплаты грозят неисполнением обязательств перед кредиторами.

В июне 2018 года управляющие компании НПФ пошли в суд. Их иски были отклонены Арбитражным судом Москвы в декабре 2018 года, то есть уже после того, как Девятый апелляционный суд вынес постановление в пользу Савушкина. Как отмечено в решениях суда, поскольку имеется постановление апелляционной инстанции признать собрание недействительным, иски отклоняются.

«Единственная реальная цель процесса, инициированного гендиректором ОВК, — воспрепятствовать реализации права миноритариев на выкуп акций», — считают в пенсионных фондах.

У НПФ вопрос вызывает, прежде всего, отношение судей Девятого апелляционного суда к данному кейсу. Так, управляющая компания НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» направила жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации. Она просит проверить действия судей Девятого арбитражного апелляционного суда на предмет соответствия требованиям законодательства и Кодекса судейской этики. По мнению УК, судьи апелляционного суда в данном деле допустили грубое нарушение требований закона. В частности, при вынесении судебного акта судьи сослались на документы, отсутствующие в материалах дела, отмечают в УК, а мотивировочная часть судебного акта противоречит тексту резолютивной части и буквальному тексту ключевого доказательства по делу. Как отмечается в жалобе, такие нарушения норм процессуального права порождают сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности суда.

В ОВК сделки крупными не признают. Как ранее сообщил представитель ОВК газете «КоммерсантЪ», «предоставление поручительств по обязательствам по поставке вагонов своих дочерних компаний — обычная хозяйственная деятельность ОВК, и доказательств обратного нет». Юристы, обсуждая дело ОВК, которое уже успело стать крайне резонансным и активно рассматривается экспертами на различных площадках, отмечают, что компания может передумать, является ли сделка крупной или нет.

«Но когда пройдены все корпоративные процедуры и ты передумал только потому, что решил не выкупать миноритариев, то это злоупотребление правом», — уверен директор по корпоративному управлению представительства Prosperity Capital Management Ltd Денис Спирин. В качестве примера он как раз приводит «дело ОВК».

«В примере ОВК сама компания пошла оспаривать не сделку, а решение общего собрания акционеров об одобрении, говоря о том, что сделка не была крупной», — отмечает он. По мнению Спирина, компании в таком оспаривании нужно отказать. «Точно так же, как мы бы отказывали недобросовестному контрагенту, если он пойдет оспаривать — совершил сделку, а потом передумал и решил оспаривать», — подчеркнул он.

По мнению доцента Российской школы частного права Олега Зайцева, в деле ОВК имело место крупная сделка.

«Действительно, очень любопытная ситуация: когда компания дает такое поручительство, которое превышает активы компании. Это означает, что если это поручительство сработает, если по этому поручительству придется заплатить, то эта компания будет ликвидирована в лучшем случае, а в худшем случае обанкротится. Это, конечно, крупная сделка», — приводит слова юриста портал Право.ру.

Как заявляют пенсионные фонды, по итогам 9 месяцев 2018 года было зафиксировано снижение доходов от инвестиционной деятельности, «в основном это связано с убытком от переоценки акций ОВК». Их стоимость, как видно из данных Московской биржи, сразу после подачи иска Савушкина упала почти в два раза.

«После выкупа акций по фиксированной цене текущий убыток от переоценки будет почти полностью нивелирован», — заявляют в пенсионной группе «Сафмар» и отмечают, что судебные иски — это защита застрахованных лиц — клиентов фондов. Их число на сегодняшний день превышает 4 миллиона человек.