Кредиторам трикотажной фабрики в Чувашии предложат «мировую»

Чебоксары, , 19:12 — REGNUM 20 февраля в Чувашии состоится собрание кредиторов ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ), на котором налоговики предлагают прекратить полномочия собрания кредиторов. Конкурсный управляющий предлагает заключить мировое соглашение между ЧТФ и кредиторами, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов созывается по требования уполномоченного органа в лице УФНС по Чувашии. Налоговики вынесли на обсуждение вопрос о прекращении полномочий комитета кредиторов. В связи с чем предлагается рассмотреть данный вопрос, не сообщается.

Конкурсный управляющий также предложил включить в повестку ещё девять вопросов. В их числе — отчёт о ходе проведения процедуры конкурсного производства, уменьшение цены выставленного на продажу имущества ЧТФ, обсуждение расходов и увеличение суммы вознаграждения конкурсному управляющему. Также на обсуждение выносится вопрос ремонта сетей водоснабжения, отопления для ООО «Спецстрой» и возможность предоставления в аренду части здания производственно-технологического комплекса ЧТФ (второго этажа этаж швейного цеха с швейным оборудованием, раскройным комплексом, парогенераторами, тележками, этикеточными принтерами, ленточным ножом и др.).

Кроме того, в повестке дня — «заключение мирового соглашения между должником и кредиторами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в отношении ЧТФ определением Арбитражного суда Чувашии была введена процедура наблюдения. Тогда УФНС по Чувашии просило включить в реестр требований кредиторов задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере 12 652 826 рублей 88 копеек. В сентябре 2018 года процедура наблюдения прекращена, суд признал общество признано несостоятельным (банкротом), конкурсное производство открыто до 14 марта 2019 года. Одним из наиболее крупных кредиторов является Сбербанк. Согласно решению суда от 7 июня 2018 года, в реестр требований кредиторов должника (третья очередь) включено требование в размере 239 652 369 рублей 12 копеек долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника».

Напомним, владельцем ЧТФ является предприниматель Владимир Ермолаев, который также является руководителем агрохолдинга «Юрма».

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