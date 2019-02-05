Костромская область получила почти 200 млн рублей за аренду госимущества

Кострома, , 18:53 — REGNUM В 2018 году Костромская область заработала на сдаче госимущества в аренду около 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Это на 9% больше, чем в 2017 году.

В пресс-службе отмечают, что в аренду сдается «государственное имущество, временно не используемое областными учреждениями». Всего действует 370 договоров аренды на недвижимое имущество, площадь которых составляет 35,3 тысяч квадратных метров.

Отметим, что в прошлом году должникам по арендной плате было предъявлено 240 претензий на сумму 28,9 миллионов рублей и 7 исков в суд на общую сумму 1,8 миллионов рублей. Благодаря этой работе за год задолженность сократилась на 8 млн рублей.

Также в регионе сдачей имущества занимаются госпредприятия. В настоящее время действует 21 договор аренды на имущество четырех предприятий. За 2018 год поступления от аренды составили 4,8 миллионов рублей. Местные власти утверждают, что доходы, получаемые от аренды, «также направляются на улучшение материально-технической базы предприятий».

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году доходы от аренды госимущества в Костромской области составили 182,5 миллионов рублей. Рост внебюджетных доходов за 5 лет вырос на 75 миллионов рублей.

Местные власти сдавали в аренду 392 объекта недвижимого имущества. Как правило, арендаторы открывают на объектах магазины, аптечные пункты, склады и офисы. Помимо госимущества были сданы 19 помещений четырех предприятий. За 2017 год доход от их аренды составил 5 миллионов рублей.

С 2017 года стоимость аренды была пересмотрена и приближена к рыночным ценам. Благодаря новой ценовой политике по 120 договорам, был достигнут экономический эффект в более 1 миллиона рублей.