В 2018 году в Южной Корее потеряли работу более 400 тыс. человек — СМИ

Сеул, , 10:31 — REGNUM В 2018 году более 400 тыс человек в Южной Корее были уволены с работы в связи с реструктуризацией, слиянием компаний или расторжением трудового договора. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на данные Статистической службы Республики Корея.

По данным специалистов, в 2018 году в Южной Корее потеряли работу более 433 тыс человек, что является самым высоким показателем с 2010 года. По сравнению с 2017 годом, данный показатель увеличился на 5,3%.

Отмечается, что в 2018 году количество уволенных сотрудников в строительной отрасли составило почти 200 тыс. человек. Затем идут гостиничный и ресторанный бизнес (более 49 тыс. человек), а также оптовая и розничная торговля (более 4 тыс. человек).