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Нефть Brent «зависла» на $62 за баррель

Экономика

Баррель WTI подешевел до $54,06

Нефть Brent «зависла» на $62 за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 5 февраля 2019, 18:46 — REGNUM  Нефть марки Brent после восстановления выше $63 снова снизилась до $62 за баррель, 5 февраля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть Brent снизились на 46 центов (-0,7%), до $62,05 за баррель. Максимум цены для «международного эталона» составлял $63,63 за баррель.

Нефть марки WTI подешевела на 50 центов (-0,9%), до $54,06 за баррель. Ранее марка достигла максимума за два месяца — $55,75 за баррель.

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