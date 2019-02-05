МВД Киргизии: Милиция ищет тех, кто стоит за антикитайскими митингами

Бишкек, , 18:37 — REGNUM Проведением митингов «против китайской экспансии» занимались такие общественные организации, как «Кырк чоро» («Сорок витязей») и «Жети Дубан» («Семь окургов»). Сейчас милиция пытается выяснить, кто за ними стоит. Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев, пишет «Kaktus.media».

По его словам, судебные и правоохранительные органы уже «приняли меры» в отношении нарушивших правопорядок участников недавней антикитайской акции протеста, проходившей на центральной площади киргизской столицы.

Также глава МВД отметил, что в последнее время в социальных сетях, преимущественно в Facebook, провокаторы пытаются разжечь антикитайские настроения. По таким фактам уже возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 19 января 2019 года на площади «Ала-Тоо» в Бишкеке прошла акция протеста «против китайской экспансии», участие в котором приняли свыше 200 сторонников националистической организации «Кырк чоро».

Митингующие потребовали от властей Киргизии запретить выдавать китайцам киргизское гражданство, отчитаться по вопросу о целесообразности ранее полученных у Китая кредитов, а также вернуть в паспорт графу «национальность» и запретить иностранцам жениться на киргизках.

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Из-за массовых нарушений правопорядка милиция разогнала участников акции протеста. 26 митингующих были задержаны и оштрафованы, еще одну пикетчицу — 55-летнюю женщину, призывавшую убивать китайцев, арестовали по подозрению в разжигании межнациональной розни.