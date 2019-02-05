Германия заблокировала продажу ракет «Метеор» Саудовской Аравии

Берлин, , 18:36 — REGNUM Французская газета La Tribune сообщила 5 февраля, что правительство Германии заблокировало поставку в Саудовскую Аравию ракет класса «воздух-воздух» «Метеор». Ракета производится французским концерном MBDA. Однако в них есть компоненты, которые производятся в Германии.

Следует заметить, что данный запрет на экспорт ракет «Метеор» следует из эмбарго немецкого правительства на все продажи оружия в Саудовскую Аравию, которое было принято в конце ноября 2018 года. Причиной его введения послужило убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве КСА в Стамбуле.

С учетом того, что Королевство Саудовской Аравии и MBDA подписали в 2014 году первый контракт на поставку ракет «Метеор» на сумму примерно в 1 миллиард долларов, решение Германии больно ударит по французской оборонной промышленности. И не только по французской.

Серьезно затронуты интересы и британской компании ВАЕ Systems. В настоящее время ВАЕ Systems ведет переговоры с КСА о поставке 48 истребителей Eurofighter Typhoon. Компоненты к этим боевым машинам также производятся в ФРГ.