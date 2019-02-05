Вторник, 5 Февраля 2019 года
18:46:48 МСК

Германия заблокировала продажу ракет «Метеор» Саудовской Аравии

Экономика

Это приведет к убыткам ВПК Франции и Британии

Берлин, 5 февраля 2019, 18:36 — REGNUM  Французская газета La Tribune сообщила 5 февраля, что правительство Германии заблокировало поставку в Саудовскую Аравию ракет класса «воздух-воздух» «Метеор». Ракета производится французским концерном MBDA. Однако в них есть компоненты, которые производятся в Германии.

Следует заметить, что данный запрет на экспорт ракет «Метеор» следует из эмбарго немецкого правительства на все продажи оружия в Саудовскую Аравию, которое было принято в конце ноября 2018 года. Причиной его введения послужило убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве КСА в Стамбуле.

С учетом того, что Королевство Саудовской Аравии и MBDA подписали в 2014 году первый контракт на поставку ракет «Метеор» на сумму примерно в 1 миллиард долларов, решение Германии больно ударит по французской оборонной промышленности. И не только по французской.

Серьезно затронуты интересы и британской компании ВАЕ Systems. В настоящее время ВАЕ Systems ведет переговоры с КСА о поставке 48 истребителей Eurofighter Typhoon. Компоненты к этим боевым машинам также производятся в ФРГ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить