ФАС РФ признала правоту застройщика в споре с правительством Подмосковья

Москва, , 18:36 — REGNUM Министерство жилищной политики Московской области неправомерно отказало застройщику во вводе в эксплуатацию многоэтажного жилого дома. Подобное нарушение происходит в Подмосковье не впервые, сообщила Федеральная антимонопольная служба РФ на своем официальном сайте.

Жилой дом расположен в приаэродромной территории «Домодедово». Поэтому министерство жилищной политики Подмосковья объяснило отказ необходимостью согласовать строительство в территориальном управлении Росавиации. Застройщик обратился с жалобой в ФАС РФ, и контрольный орган признал его правоту.

Согласовывать строительство на приаэродромной территории на этапе ввода объектов в эксплуатацию не нужно. Эту процедуру проводят при подготовке проектной документации объектов капстроительства, еще до получения разрешения на строительство, отметил начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олег Корнеев.

Министерству жилищной политики Московской области выдали предписание повторно рассмотреть заявление компании.

ФАС РФ также отметила, что ранее с аналогичной жалобой обращалась другая компания. Тогда Федеральная антимонопольная служба России также признала, что застройщику неправомерно отказали во вводе жилья в Подмосковье. Решение и предписание антимонопольного органа было поддержано судами двух инстанций, спорные дома введены в эксплуатацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году планируется обеспечить жильем 19 тысяч обманутых дольщиков Подмосковья.

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