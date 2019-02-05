Фондовый рынок США растёт перед обращением Трампа

Нью-Йорк, США, , 18:32 — REGNUM Фондовый рынок США показал небольшой рост на открытии торгов — основные индексы выросли в пределах 0,1−0,2%, 5 февраля передает агентство Reuters.

К началу торгов индекс Dow Jones вырос на 48,56 пункта (0,19%), до 25 287,93 пункта, индекс S&P 500 вырос на 3,47 пункта (0,13%), до 2728,34 пункта, индекс Nasdaq вырос на 8,80 пункта (0,12%), до 7356,34 пункта.

Главным событием для Уолл-стрит 5 февраля должно стать ожидаемое обращение президента США Дональда Трампа «О положении страны» (State of the Union address).

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