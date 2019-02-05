Госказна Таджикистана за год заработала на праздниках почти 22 млн рублей

Душанбе, , 18:32 — REGNUM В 2018 году в залах суда Таджикистана 660 было рассмотрено дел об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Об этом сегодня, 5 февраля, на пресс-конференции сообщил председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён.

Всего за год были оштрафованы 648 человек на общую сумму более 3 млн сомони, что эквивалентно 21,8 млн рублей.

Напомним, что данный закон вступил в силу 8 июня 2007 года и должен был помочь государству прекратить напрасную трату денег таджикистанцами на пышные свадьбы, похороны и другие мероприятия. Так по закону дни рождения разрешено отмечать только в кругу семьи без приглашения друзей или артистов.

А в августе 2017 года президент Таджикистана ужесточил закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Были внесены поправки, согласно которым члены правительства, чиновники за нарушение ими и их детьми требований данного закона будут освобождаться от занимаемой должности.