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Госказна Таджикистана за год заработала на праздниках почти 22 млн рублей

Экономика

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Душанбе, 5 февраля 2019, 18:32 — REGNUM  В 2018 году в залах суда Таджикистана 660 было рассмотрено дел об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Об этом сегодня, 5 февраля, на пресс-конференции сообщил председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён.

Всего за год были оштрафованы 648 человек на общую сумму более 3 млн сомони, что эквивалентно 21,8 млн рублей.

Напомним, что данный закон вступил в силу 8 июня 2007 года и должен был помочь государству прекратить напрасную трату денег таджикистанцами на пышные свадьбы, похороны и другие мероприятия. Так по закону дни рождения разрешено отмечать только в кругу семьи без приглашения друзей или артистов.

А в августе 2017 года президент Таджикистана ужесточил закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Были внесены поправки, согласно которым члены правительства, чиновники за нарушение ими и их детьми требований данного закона будут освобождаться от занимаемой должности.

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Экономика Таджикистана
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