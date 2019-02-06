Среда, 6 Февраля 2019 года
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В Южной Корее ужесточат меры за публикации порнографического материала

Экономика

За подобное деяние человеку грозит штраф в размере до $17,865 или тюремное заключение

Сеул, 6 февраля 2019, 11:38 — REGNUM  В Южной Корее будут строго наказывать тех, кто распространяет чужие снимки, снятые на скрытую камеру, сообщает YTN.

Недавно, органами правопорядка было задержано 13 человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые разместили на определенном сайте фотографии своей знакомой, снятые на скрытую камеру.

Согласно новостному источнику, правительство Южной Кореи будет контролировать подобного рода контент и если при обнаружении платформа, на которой были обнаружены снимки не заблокирует их, будет наложен штраф в размере до 20 млн вон (~$17,865) за каждое правонарушение.

Кроме того, в случае подтверждения распространения материалов сексуального характера, в том числе фотографий, сделанных незаконно, человеку грозит задержание с возможным лишением свободы.

За последние шесть лет в Южной Корее было осуждено более 7400 человек за скрытую съемку, большинство из них было оштрафовано, однако менее 9% были приговорены к тюремному заключению.

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Борьба с порнографией
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