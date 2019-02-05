В Воронеже осужден директор завода растительных масел «Эртильский»

Воронеж, , 18:16 — REGNUM Генеральный директор и совладелец ООО «Завод растительных масел «Эртильский» осужден на 4,5 года колонии общего режима. Решение по уголовному делу в отношении бизнесмена сегодня, 5 февраля, вынес Центральный суд Воронежа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Бизнесмену вменялось следствием три эпизода мошенничества, а также незаконное получение кредита. Судом установлено, что гендиректор ООО «Завод растительных масел «Эртильский» под реквизитами предприятия незаконно произвел возмещение НДС в общей сложности на сумму более 74 млн рублей, а также незаконно получил субсидию на 1,5 млн рублей, деньгами. По данным следствия, он «распорядился по собственному усмотрению».

Суд назначил бизнесмену наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима — суд, в частности, учел смягчающие вину обстоятельства. Также суд удовлетворил гражданские иски гособвинителя в интересах РФ в лице МИФНС №5 по Воронежской области на сумму 74 455 134,69 рублей, Воронежской области в лице департамента аграрной политики Воронежской области на сумму 1 511 506,04 рублей, а также гражданский иск АО «Россельхозбанк» на сумму 475 млн рублей.