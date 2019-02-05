Получивший миллионы за рекламу мэрии PR-директор «Ростова» закрыл проект

Ростов-на-Дону, , 18:08 — REGNUM Медиапроект PR-директора футбольного клуба «Ростов» Дениса Штанько закрыт. «Деловое сообщество» получило миллионы за исполнение в 2018 году муниципального контракта — пиар городских властей.

Информация о том, что «проект закрыт», указана на официальном сайте проекта. О причинах сведений нет.

В июле 2018 года стало известно, что 23-летний уроженец Таганрога назначен PR-директором футбольного клуба «Ростов».

Как передаёт портал 1Rnd.ru, в начале 2019 года имя Дениса Штанько упоминалось в связи с коррупционным инцидентом — дачей взятки инспектору ГИБДД.

Стоит отметить, что «Деловое сообщество» исполняло роль подрядчика мэрии, распределявшего средства среди СМИ и формировавшего нужную повестку. В начале 2018 года проект выиграл конкурс стоимостью 22,9 млн рублей. Многие интернет-издания указывали тогда на странность сделки, так как в конкурсе участвовало акционерное общество «Телерадиокомпания «Тихий Дон», предложившее исполнение контракта за 21,5 млн рублей.

Срок действия контракта был завершён в августе 2018 года.

В конце 2018 года проект вновь получил около 17 млн рублей — за работу в качестве подрядчика в оставшиеся два месяца до конца года.