Желтые жилеты теперь в Германии: Штутгарт выступает против запрета дизеля

Штутгарт, Германия, , 17:40 — REGNUM На минувших выходных, 2 февраля, в Штутгарте прошла забастовка против запрета дизельных автомобилей в городах Германии, сообщает агентство «Франс Пресс». Ограничения на въезд в Штутгарт вступили в силу с начала 2019 года. Теперь на территорию города допускаются только дизельные автомобили, отвечающие стандарту выбросов не ниже Евро-5.

Автовладельцы собрались у технических центров, где осуществляется выдача специальных наклеек на автомобили, без которых въезд в город невозможен.

Ведь для соответствия новым требованиям автомобилистам придется приобрести автомобили с двигателями, соответствующими новым требованиям, либо вкладывать существенные средства в модернизацию автомобиля.

Позиция протестующих заключается в том, что простые граждане не должны отвечать за действия бизнеса и властей. В данном случае имеется в виду в первую очередь дизельный скандал 2015 года, когда немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group был пойман на фальсификации экологического тестирования. Выяснилось, что выбросы автомобилей компании нарушают требования по нормам выхлопов.

Читайте также: Правительство Германии пришло к соглашению по дизельным автомобилям

При этом прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем. Так, если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов.

Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

Некоторые немецкие города намерены вслед за Штутгартом ввести ограничения или запреты на въезд дизельных автомобилей при особо неблагоприятной экологической обстановке.

Читайте ранее в этом сюжете: Любовь прошла: Германия прощается с дизелем