Дыра в бюджете Германии не позволит увеличить расходы на оборону

Берлин, , 17:37 — REGNUM По информации СМИ Германии, в течение следующих пяти лет ожидается снижение налоговых поступлений в бюджет страны. Этот дефицит ставит под сомнение способность правительства достичь целей по увеличению оборонных расходов.

Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что страна выполнит свое обязательство перед НАТО увеличить военные расходы до 1,5% ВВП до 2025 года.

В то же время, по оценке министерства финансов, Германия должна будет выделить гораздо больше денег на оборонные расходы, чем она располагает в настоящее время, чтобы поднять оборонный бюджет до заявленного показателя. Согласно анализу минфина, прогнозируется дефицит налоговых поступлений в размере 25 миллиардов евро до 2023 года из-за замедления экономики.

Военные расходы ФРГ выросли до 1,24% от ВВП в 2018 году, с 1,18% годом ранее. Однако в текущих бюджетных планах расходы на оборону к 2022 году составят лишь 1,23%.

По мнению экспертов, достижение целевого показателя в 1,5 процента может оказаться политически трудным, поскольку это, вероятно, потребует перевода денег из других правительственных программ в военные.