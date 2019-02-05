Мэрия Воронежа откроет две кредитные линии на 1 млрд на всякий случай

Воронеж, , 17:22 — REGNUM Мэрия Воронежа объявила торги на открытие двух возобновляемых кредитных линий на общую сумму в 1 млрд рублей. Об этом 5 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Как пояснили в мэрии, «в настоящее время потребность у муниципалитета в привлечении кредитных средств отсутствует, и данная процедура не влечет повышения кредитной нагрузки на бюджет».

Необходимость в открытии новой линии в администрации города объяснили тем, что срок выборки предыдущей возобновляемой кредитной линии истекает, а открытие новой линии даст мэрии возможность получить заемные средства в случае необходимости.

По информации администрации города, за 2018 год объем муниципального долга удалось снизить на 532 млн рублей, до 6 млрд 603 млн рублей. Бюджет Воронежа на 2019 год, напомним, был утвержден с доходами в 17,5 млрд и расходами в 17,9 млрд рублей.