S&P повысило рейтинги «Роснефти» до инвестиционного уровня

Москва, , 17:08 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги «Роснефти» в национальной и иностранной валютах, говорится в распространённом 5 февраля пресс-релизе агентства.

Сообщается, что рейтинги российской нефтегазовой компании повышены со спекулятивного уровня «BB+» до инвестиционного «BBB-». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Как отмечается в сообщении, аналитики S&P приняли во внимание хорошую отчётность «Роснефти» по итогам 2018 года, отметив «повышение финансовой устойчивости компании на фоне неопределённой геополитической ситуации и санкций».

Напомним, ранее сегодня «Роснефть» отчиталась о росте чистой прибыли по МСФО в 2018 году в 2,5 раза — до 549 млрд рублей. Также компания сообщила об увеличении добычи нефти на 2,1% по сравнению с 2017 годом — до 230,2 млн тонн, или 4,67 млн баррелей в сутки.

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