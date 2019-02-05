Москве нужно сокращать разрыв между богатыми и бедными – экономист

Москва, , 16:51 — REGNUM Размер средней заработной платы не является единственным индикатором уровня жизни и его обязательно нужно дополнять другими показателями, учитывающими дифференциацию доходов, сообщил ИА REGNUM проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Андрей Марголин.

Например, московская средняя зарплата в 80 тысяч рублей в не означает, что в столице России мало бедных.

«Очень важно, каков коэффициент дифференциации доходов, а он чрезмерно велик. И чем он выше, тем, при прочих равных условиях, тяжелее реализовывать меры экономической политики. Люди, которые имеют низкий уровень доходов, будут не очень доверять тем, кто эти меры разрабатывает. Нам нужно сокращать разрыв между богатыми и бедными», — считает эксперт.

Если средняя зарплата останется прежней, но дифференциация доходов уменьшится, будет больше пользы, чем просто от повышения уровня средней зарплаты на фоне возможно увеличения разрыва в доходах между богатыми и бедными. Чтобы сократить этот разрыв нужно создавать рабочие места в новых перспективных сферах экономики. Для этого государству следует инвестировать в переобучение представителей невостребованных профессий, создав для них новые возможности для адаптации к происходящим быстрым изменениям на рынке труда, считает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Мосгорстата, в январе — ноябре 2018 года средняя заработная плата жителей Москвы превысила 80 тысяч рублей. Статистики отметили, что в сравнении с 2017 годом среднемесячные начисления в российской столице увеличились на 11,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве среднемесячная зарплата превысила 80 тыс. рублей