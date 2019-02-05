В США активист легалайза начал продвигать узаконивание проституции

Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Давний лидер американского «политического проекта марихуаны», Роб Кампиа, заявил о готовности к борьбе за легализацию проституции, сообщает The Washington Examiner 5 февраля.

По словам Кампиа, после того, как он помог легализовать марихуану в 10 штатах, он решил возглавить по всей стране движения за легализацию проституции. Сейчас проституция противозаконна во всех 50 штатах, за исключением некоторых округов Невады. Кампиа, подкованный политический активист, который превратил руководимый им проект из низкопрофильной некоммерческой организации в хорошо финансируемый инструмент для разработки государственных политических кампаний, говорит:

«Это важно так же, как движение За права геев… Если все знают, что кто-то гей, то, возможно, быть геем не должно быть проблемой или преступлением, — говорит Кампиа, — при этом каждый, кто занимался платным сексом, на стороне провайдера или клиента, должен высказаться. Я вот только что рассказал о себе репортеру в первый раз».

Он уверяет, что многие из богатых спонсоров, которые поддержали легализацию марихуаны, также поддерживают Декриминализацию секс-услуг — новую национальную пропагандистскую группу, которой был дан старт в минувший понедельник.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день, когда крупный активист легалайза объявил о новом направлении приложения своих усилий, в штате Огайо мармеладными мишками с марихуаной отравились 14 детей в возрасте от 5 до 9 лет, 11 из них попали в больницу. Два месяца назад пять 12-летних школьников Флориды были госпитализированы по той же причине.