В ГД поддержали введение новой системы обслуживания долгов регионов

Москва, , 16:18 — REGNUM Депутаты комитета Госдумы по финрынку поддержали принятие в первом чтении правительственного законопроекта, устанавливающего новые правила обслуживания госдолгов субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Речь идет о законопроекте, вводящем новую систему классификации регионов в зависимости от их долговой нагрузки. Так, в частности, правительство предлагает установить единый подход к классификации госдолга для всех публично-правовых образований — он сможет быть внешним или внутренним, в зависимости от валюты, в которой долг взят. Как отмечали авторы законопроекта, долг в иностранной валюте подразумевает валютные риски, а значит, такие обязательства должны быть отнесены к внешнему долгу.

Законопроект также устанавливает, что объем расходов на обслуживание долга региона не может превышать 10%. Сегодня регион может выделять на эти цели до 15%, однако этот показатель завышен и не может заранее отобразить риск неплатежеспособности региона, считают в правительстве. При этом, согласно инициативе, годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга должна быть не более 20% от общего объема доходов бюджета с учетом всех поступающих дотаций.

Помимо этого, правительство также предлагает прописать новые правила оценки долговой устойчивости регионов. Так, в частности, Минфин совместно с финансовыми органами на местах будет проводить эту оценку по установленным критериям. Так регионы в зависимости от состояния своего долга могут стать заемщиками с высоким, средним или низким уровнем долговой нагрузки.

Между тем в тексте самого законопроекта перечень критериев для оценки пока не указан. Правительство предполагает выработать его в ходе рассмотрения инициативы в Госдуме. Однако в ходе обсуждения законопроекта на заседании комитета депутаты выступили с инициативой передать вопрос проработки критериев в ведение Центробанка.

Решение, рекомендовать ли депутатам принимать законопроект в первом чтении, позднее примет профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам. Однако члены комитета по финрынку, который выступает соисполнителем, инициативу поддержали.