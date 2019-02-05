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Ярославцам прислали некорректные счета за капремонт из-за технического сбоя

Экономика

В фонде капремонта обещают, что это никак не отразится на жителях

Ярославцам прислали некорректные счета за капремонт из-за технического сбоя
Иллюстрация: Yarregion.ru
Квитанция

Ярославль, 5 февраля 2019, 16:13 — REGNUM  В Ярославской области жители получили некорректные счета за капитальный ремонт за январь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В февральских квитанциях за капремонт жители региона увидят в графе «Задолженность» суммы, уплаченные ими в прошлом месяце. Это связано со сбоем в работе серверного оборудования. Фонд временно не может принимать данные о поступивших платежах. До устранения неполадок они не будут отражены в квитанциях.

Несуществующий долг, отразившийся в квитанциях, не повлечет за собой никаких санкций для собственников, — сказал и. о. директора фонда капитального ремонта Дмитрий Жевраков. — Платежный агент, ЯроблЕИРЦ, приостановит начисление пеней начиная с декабря 2018 года и до полного восстановления работы системы. Эти работы, по предварительным расчетам, могут занять до полутора месяцев. После этого вся информация будет скорректирована. Мы приносим свои извинения за временные неудобства.

В фонде обещают, что внесенные суммы будут отражены в квитанциях, как только оборудование будет отремонтировано. После этого собственники получат доступ к информации по каждому лицевому счету как на сайте, так и в клиентском центре регионального фонда.

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