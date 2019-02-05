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В 2018 году экспорт сельхозпродукции из Таджикистана в Россию вырос на 34%

Экономика

Объем экспорта химической продукции вырос в 57 раз

Душанбе, 5 февраля 2019, 16:05 — REGNUM  По итогам 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Таджикистана в Россию в денежном выражении вырос на 34,3%. Об этом сообщает 5 февраля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на торговое представительство России в республике.

В представительстве не указали абсолютные значения показателей товарооборота. По данным торгового представительства, основным экспортным продуктом из Таджикистана на российский рынок остается хлопок. За год объем экспорта химической продукции вырос в 57 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля с официальным визитом в Душанбе прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встретился в президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе обсуждения двусторонних отношений отмечалось, что по итогам 2018 года товарооборот между странами составил почти $1 млрд, что на треть больше, чем годом ранее.

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Экономика Таджикистана
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