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Рубль может укрепиться до отметки 64 — мнение

Экономика

… или будет оставаться стабильным

Москва, 5 февраля 2019, 15:57 — REGNUM  Рубль в течение дня показывает минимальные изменения. При этом все его попытки роста на фоне незначительно дорожавшей нефти и умеренного глобального спроса на риск нивелируются валютными интервенциями со стороны ЦБ РФ в пользу Минфина на сумму в 15,6 млрд рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Рубль в ближайшее время на фоне благоприятного внешнего фона как минимум будет оставаться стабильным, а при благоприятном сценарии может даже укрепиться с целью ниже 63−64,80. Особенно если и дальше тема санкций со стороны США в отношении России не будет подниматься.

«Сдерживающим же фактором выступают дополнительные покупки валюты со стороны ЦБ РФ в пользу Минфина в рамках бюджетного правила, которые было решено приостановить осенью 2018 года в целях ослабления давления на рынок», — пояснил эксперт.

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