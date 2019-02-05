В южнокорейском городе Ульсан построят промышленный комплекс

Ульсан, Южная Корея, , 16:11 — REGNUM В городе Ульсан к 2021 году будет построен промышленный комплекс Great Wealth Industrial Complex на общую сумму в 140 млрд вон (~$125 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на администрацию города.

По последним данным, промышленный комплекс будет иметь площадь 450 тыс. квадратных метров в районе Онян-ып. Основными направлениями производства будут моторостроение, производство электрооборудования, получение первичных металлов и так далее.

Администрация города выделит 29,5 млрд вон (~$26,3 млн) на подъездную дорогу к промышленному комплексу.

Отмечается, что строительство комплекса в городе Ульсан было одобрено местной администрацией еще в 2014 году, однако строительство началось лишь в ноябре 2017 года.

На территории города находится 29 промышленных комплексов. Однако еще 10 комплексов находится на стадии строительства.