В Москве пройдёт выставка «Арабия-ЭКСПО 2019»

Москва, , 15:53 — REGNUM Делегации около 20 арабских государств, в том числе Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжира, Египта и Туниса, примут участие в XII сессии Российско-арабского делового совета (РАДС) и IV международной выставке «Арабия-ЭКСПО 2019», которые пройдут 8−10 апреля в московском ЦВЗ «Манеж» под девизом «Россия — арабский мир: время действий для общего блага», сообщает РАДС.

«Главная задача этого уникального по масштабам мероприятия — установление качественно нового уровня отношений между Россией и странами арабского региона в торгово-экономической области. Ключевой акцент XII сессии РАДС — построение и активизация конструктивного взаимодействия между деловыми кругами наших стран. Деловая площадка «Арабия-ЭКСПО 2019» позволит вывести имеющийся потенциал экономических отношений на совершенно новый уровень, в том числе за счет взаимодействия предпринимателей России и стран Ближнего Востока и Северной Африки, расширить географию сотрудничества», — приводятся в сообщении слова директора РАДС Татьяны Гвилавы.

Деловая программа форума включает круглые столы на темы инфраструктурного развития, строительства и недвижимости, финансовых услуг и торговли, медицины и фармакологии, транспорта и логистики, образования, межвузовской кооперации и туризма, передают РИА «Новости». Пройдут заседания межгосударственных деловых советов, бизнес-диалоги, презентации свободных экономических зон России и арабских стран. Их участники — члены арабских делегаций, в числе которых министры профильных министерств, владельцы и топ-менеджеры крупных корпораций, а также представители российских госорганов и ведущих компаний.

В рамках панельных сессий запланировано обсуждение таких тем как «Перспективы развития российско-арабских отношений», «Москва-мегаполис будущего: создавая новые возможности», «Россия-Ближний Восток. Информационные потоки», «Россия-арабский мир: инвестиции в инфраструктуру, человеческий капитал, промышленность. Новые тренды», «Российско-арабское сотрудничество в промышленной отрасли и в сельскохозяйственной сфере, включая халяльную продукцию».

Организатором мероприятия выступает РАДС при поддержке ТПП РФ, МИД, Минпромторга, Минэнерго и Минсельхоза России, правительства Москвы, РЭЦ, Лиги арабских государств и Союза арабских палат. РАДС существует более 15 лет, руководителем организации с российской стороны является председатель совета директоров ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков.