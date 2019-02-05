«Единая Россия» предлагает ввести льготы для граждан, сортирующих мусор

Москва, , 15:46 — REGNUM Правительству России предлагается исключить плату за негативное воздействие на окружающую среду для населения, занимающегося раздельным сбором мусора. С такой инициативой выступила партия «Единая Россия» заявил, сегодня, 5 февраля, координатор проекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, платеж за негативное воздействие на окружающую среду нужно либо сокращать, либо вообще аннулировать для тех граждан, которые занимаются раздельным сбором мусора.

«Есть люди, которые сортируют мусор по разным пакетам, грузят в машину, везут пластик в один конец города, бумагу — в другой, то есть раздельно собирают отходы и сдают их в переработку. При этом они платят за вывоз мусора сколько же, сколько и те, кто сваливает все отходы в бак для вывоза на полигон», — пояснил Бурматов.

По мнению депутата, такого быть не должно. Льгота будет стимулировать граждан сортировать отходы. Соответствующее обращение направлено председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года вступил в силу закон о раздельном сборе мусора. Также была закреплена обязательность общественного обсуждения территориальных схем размещения отходов.

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