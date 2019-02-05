Жителям Карачаево-Черкесии предложат сажать на своих подворьях мини-сады

Черкесск, , 15:43 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии смогут стать участниками программы по выращиванию мини-садов интенсивного типа. Первыми в программу включат село Курджиново Урупского района, которое определено для пилотного проекта.

Целью программы является возрождение садоводства по всей республике и обеспечение рабочими местами на своей земле людей в отдаленных населенных пунктах. Участниками проекта станут 50 местных жителей. Власти республики субсидируют им затраты, предоставив гранты. Весной 2019 года уже будут заложены фруктовые сады, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

По поручению главы региона члены правительства и глава администрации Урупского района Алексей Шутов детально проработают программу мини-садов, встретятся с жителями села и расскажут о ее преимуществах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии с 2016 года реализуется проект фруктовых садов интенсивного типа. В настоящее время уже разбит сад на площади 203 гектара. В 2019 году планируют разбить еще один сад, предположительно в Прикубанском или Зеленчукском районах. На террритории 300 га будут высажены более 1 млн саженцев.

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