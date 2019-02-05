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В компании PSA оценивают перспективы возвращения Opel в Россию

Экономика

«Окончательное решение все еще не принято»

Москва, 5 февраля 2019, 15:41 — REGNUM  Возможные варианты возвращения автомобильной марки Opel в Россию прорабатывают в концерне PSA, под контролем которого бренд находится с 2017 года, сообщает 5 февраля издание Autonews со ссылкой на управляющего директора брендов Peugeot Citroen и DS в России Алексея Володина.

«Мы думаем о возвращении марки Opel на российский рынок. Сейчас прорабатываем возможные варианты, но окончательное решение все еще не принято», — сказал Володин.

Ранее возможности компании представить свои автомобили в России комментировал директор по корпоративным коммуникациям Opel Automobile GmbH Майкл Гентгенс. По его словам, в России представлен привлекательный рынок с богатым для Opel наследием, поэтому анализ возможности вернуться на него анализируются в компании «постоянно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России продажи Opel завершились с уходом General Motors в 2015 году. В марте марта 2017 года французский автоконцерн PSA объявил о покупке германской компании Opel у GM, однако одним из условий контракта стал запрет на запрет на производство «опелей» в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции: Opel может вернуться в Россию

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