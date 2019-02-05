На Северном Кавказе за год выявлено более 380 преступлений в сфере ТЭК

Пятигорск, Ставропольский край, , 15:53 — REGNUM В топливно-энергетическом комплексе на Северном Кавказе в 2018 году выявлено 387 преступлений. Каждое третье из них связано с хищением энергоресурсов, а также врезками в локальные нефте‑ и газопроводы. Наибольшее число преступлений в сфере ТЭК выявлено в Республике Дагестан. Об этом в рамках координационного совещания сообщил начальник управления МВД по СКФО Сергей Бачурин, пишет 5 февраля ТАСС.

По его словам, более 60% преступлений, совершенных участием должностных лиц предприятий, отнесены к категории тяжких и особо тяжких. Возбуждено 143 уголовных дела, ущерб по которым составил около 1 млрд рублей.

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Напомним, в начале декабря 2018 года заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук на межведомственном совещании во Владикавказе доложил, что за первые восемь месяцев 2018 года в СКФО было установлено 7,7 тыс. нарушений законодательства в топливно-энергетическом комплексе. Было возбуждено 528 уголовных дел по фактам хищений, 223 из них направлено в суд. На момент совещания были вынесены обвинительные приговоры в отношении 120 человек.

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Позже, в январе 2019 года, с информацией о наиболее злостных должниках выступила компания «Газпром межрегионгаз». Было отмечено, что общий долг республик Северного Кавказа на 1 декабря 2018 года за потреблённый газ составил более 26,18 млрд рублей. В пятёрке регионов с самым большим объёмом задолженности числятся сразу четыре субъекта СКФО: Чечня (более 13 млрд рублей), Дагестан (более 9 млрд), Кабардино-Балкария (2,732 млрд рублей) и Ингушетия (1,131 млрд). Больше Ингушетии задолжал лишь Краснодарский край (1,262 млрд рублей), заняв предпоследнее место в пятерке анти-лидеров.