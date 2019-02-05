В Ростовской области заработала новая система по обращению с отходами

Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM С начала текущего года в Ростовской области осуществляется принципиально иной подход в обращении с твёрдыми коммунальными отходами. Несмотря на возникшие в первые дни января шероховатости, связанные с перестройкой работы региональных операторов, уже скоро новая система убедительно доказала свою перспективность и жизнеспособность.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Майер, произошедшие изменения стали частью глобальной стратегии по внедрению более эффективных экологичных стандартов при сборе, сортировке и утилизации мусора в регионе.

«Область разделена на восемь территорий, для каждой из которых определёны МЭОКи и регоператоры. Один из таких операторов начал работу с октября 2018 года, остальные — с 1 января 2019 года. Кроме того, все представленные организации являются заинтересованными инвесторами, планирующими направить в систему обращения с отходами более 6,5 миллиардов рублей до конца 2020 года. На эти средства на Дону будет создана новая инженерная инфраструктура, обустроены современные мусороперегрузочные станции, а также приобретена специальная коммунальная техника», — отметил Майер.

Министр добавил, что сейчас в области активно внедряется система раздельного сбора отходов, имеющая целью принести не только экологическую пользу, но и ощутимый экономический эффект. В настоящий момент регион является единственным в России, где предусмотрен понижающий эффект к нормативам накопления для тех, кто будет рассортировывать мусор на несколько групп. При разделении ТКО на две фракции он составит 0,96, а в случае от трёх категорий и более дополнительно понизится до 0,86.

«К примеру, жители города Азов, которые организовали раздельный сбор, по условиям договора уже платят с понижающим коэффициентом 0,86. То есть, они снизили норматив накопления на 14% — с 3,02 кубометра на человека в год, до 2,64 куба», — пояснил Майер.

Другой мерой, значительно улучшившей качество выполняемых региональными операторами работ, стал инициированный донским губернатором Василием Голубевым постоянный контроль за уборкой мусора. В соответствии с ним, административная инспекция проводит ежедневный мониторинг санитарной обстановки на территории муниципальных образований, уделяя особое внимание местам сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, в областном министерстве ЖКХ работает специальная горячая линия.